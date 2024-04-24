Почти 200 вылетов выполнила санавиация Подмосковья с начала года

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санавиация позволяет оперативно доставить в больницу пациента, которому срочно требуется медицинская помощь. Это особенно важно в условиях загруженного дорожного трафика или большой удаленности больницы. Важно, что вертолеты могут вылетать даже в темное время суток, благодаря системе «Ночной старт». Всего с начала года санавиация Московской области совершила 198 вылетов, эвакуировав при этом 192 человека, включая 126 детей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном вертолеты санитарной авиации доставляют пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры 1 уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев считает, что одной из задач властей является обеспечение региона медицинскими кадрами.

«Мы ищем жемчужины, привлекаем лучших врачей. Для этого предусмотрели ряд мероприятий. Самое эффективное — когда врач, приезжающий из другого региона, по сути, имеет бесплатное жилье. Это компенсация аренды. И второй эффективный способ — когда врач приглашает своего друга», — рассказал Воробьев.