Почти 20 литров крови собрали в Сергиевом Посаде в ходе «Единого дня донора»

В отделении переливания крови Сергиево-Посадской больницы 5 апреля прошла акция «Единый день донора». На призыв сдать кровь откликнулось 39 человек, было собрано 18 литров крови, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Заведующий отделением переливания Александр Мироненко отметил успешность акции и сообщил о планах проводить подобные мероприятия регулярно. Для сравнения: в обычный день отделение принимает до 20 доноров.

Просьбы от жителей о возможности сдавать кровь по субботам, поскольку не все могут сделать это в рабочие дни из-за занятости, звучали очень часто. Администрация Сергиево-Посадской больницы пошло на встречу донорам.

«Для удобства доноров, сдачу крови можно осуществлять в понедельник, вторник и среду с 8:00 до 12:00. За дополнительной информацией и ответами на вопросы обращайтесь по телефону (496) 542-29-52 с 8:00 до 17:00», — добавил он.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.