Почти 2 тыс малышей появились на свет в МОПЦ Балашихи с начала года

С начала года в Московском областном перинатальном центре в Балашихе на свет появилось 1 937 новорожденных. Среди них — 40 двоен и 2 тройни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждое рождение — это результат слаженной работы профессиональной команды врачей, медсестер и акушерок, обеспечивающих высококвалифицированную помощь на всех этапах: от планирования и вынашивания до родов и послеродового наблюдения.

В Московском областном перинатальном центре применяется современное оборудование и индивидуальный подход к каждой пациентке, что позволяет добиваться высоких показателей по сохранению здоровья мам и малышей.

В октябре 2023 года Московский областной перинатальный центр, расположенный в Балашихе, отметил свое 20-летие. За эти годы здесь родилось более 100 тыс. детей. В центре выхаживают недоношенных детей с критически низкой массой тела, что зачастую является настоящим подвигом со стороны медицинского персонала.

В центре проводятся уникальные гинекологические операции, благодаря которым многие женщины смогли сохранить свое здоровье и продолжить счастливую жизнь.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.