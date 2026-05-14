Почти 125 тыс жителей Подмосковья выбрали льготные лекарства

Почти 125 тыс. жителей Подмосковья в 2026 году предпочли льготное лекарственное обеспечение денежной компенсации. Пациенты получают препараты и медизделия бесплатно, что зачастую значительно выгоднее выплат, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области граждане, имеющие право на льготное лекарственное обеспечение, могут бесплатно получать необходимые препараты и медицинские изделия. Ежемесячная денежная компенсация при отказе от этой меры поддержки составляет около 1,4 тыс. рублей и не всегда покрывает реальные расходы на лечение.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что средняя стоимость лекарств и медизделий для одного пациента с диагностированным заболеванием достигает 12,7 тыс. рублей в месяц, что почти в 10 раз превышает сумму компенсации.

«При онкологических заболеваниях стоимость льготного обеспечения еще больше. В этом году почти 125 тыс. жителей региона выбрали льготные лекарства вместо денежной компенсации», — сказал Максим Забелин.

В министерстве подчеркнули, что получение набора социальных услуг особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями, которым требуется постоянный медикаментозный контроль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.