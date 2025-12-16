Убойное комбо: почему декабрьские аллергии поражают россиян

Новогодние атрибуты, редкое проветривание и общее переутомление создают нагрузку на иммунитет, из-за которой безобидные запахи и домашняя пыль начинают вызывать зуд, ринит и другие симптомы, сообщила РИАМО врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Внезапное развитие аллергических реакций у взрослых в декабрьский период — довольно распространенное явление. Иммунная система обладает способностью изменять порог чувствительности под воздействием совокупности факторов. Новогодний „интерьер“ предполагает множество потенциальных аллергенов, создающих повышенную нагрузку на иммунитет: от дерева и хвои до ароматизаторов и бытовой пыли», — рассказала Филева.

Она отметила, что симптомы аллергии также могут появиться из-за редкого проветривания помещений в холодное время года — потенциальные раздражители накапливаются в воздухе.

«Часто первая реакция на елку или ароматическую свечу — не истинная аллергия, а следствие раздражения слизистых оболочек носа. Однако длительные контакты способны запустить истинный аллергический ответ: иммунитет начинает распознавать эти вещества как враждебные и вырабатывать специфические антитела. Стресс, переутомление, перенесенные вирусные инфекции могут стать триггером для дебюта аллергии, даже если раньше подобных проблем не наблюдалось», — отметила врач.

Филева уточнила, что важно отличать эти симптомы от простуды: аллергический ринит редко сопровождается повышением температуры тела и ломотой в суставах, но почти всегда человек испытывает сильный зуд в носу и глазах.

