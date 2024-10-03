Пять новых терапевтов начали работать в поликлинике № 7 поселка Красково Люберец

В поликлинике № 7 поселка Красково Люберецкой областной больницы пополнился состав терапевтов. За месяц на работу вышли сразу 5 новых докторов, окончивших недавно медуниверситет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Все доктора — молодые люди с хорошей теоретической базой, двое из них уже имеют и практический опыт. Будучи студентами, они работали медбратьями. Это очень полезная практика. Одна из пациенток постоянно жаловалась на температуру 37,2. И врачи поликлиники разобрались в ее проблеме — бронхит курильщика, от чрезмерного количества никотина в легких не заканчивался воспалительный процесс, но женщина отказывалась в это верить. И только новый доктор Ахмет Мандихаджиев смог убедить пациентку осознать происходящее и начать лечение», — отметила заведующая поликлиникой № 7 Людмила Чебанева.

Новые доктора не только умеют настроить больных на хороший результат, они с энтузиазмом взялись за проведение диспансеризации, потому что понимают, что лучше выявить болезни на ранней стадии, чем лечить не только само заболевание, но и осложнения. И пациенты, видя внимательный подход и желание им помочь, относятся к новым врачам с большим уважением.

«Среди наших молодых врачей только одна девушка — терапевт Виктория Голубова. Она родилась и выросла в поселке Коренево, где теперь и ведет прием пациентов. Люди идут к ней с доверием, а она очень внимательно и бережно относится к своим пациентам», — добавила Чебанева.

Благодаря приходу молодых специалистов в поликлинику № 7 теперь можно попасть к врачам без очереди.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.