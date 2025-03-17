Первые пациенты с укусами клещей обратились в травмпункт Люберец

В травмпункте городского округа Люберцы зарегистрировали первые в этом году обращения с укусами клещей. Чтобы избежать укусов клещей, не нужно заходить в места с высокой травой и кустарниками, после прогулки тщательно осматривать одежду и тело на наличие клещей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сезон клещей в Люберцах начался раньше обычного. Первые обращения зафиксированы, но пока не носят массового характера», — отметил заведующий травмпунктом Павел Коробейников.

«Если укус все-таки произошел, важно незамедлительно обратиться в травмпункт. При самостоятельном удалении клеща часто его головка остается в теле, что может привести к воспалению. Специалисты помогут удалить насекомое, после чего клеща нужно сдать в лабораторию для анализа. Эти меры особенно важны, так как клещи могут быть переносчиками серьезных заболеваний: болезнь Лайма и клещевого энцефалита. Именно поэтому всем пациентам после укуса клеща назначают специфическую терапию», — подытожил Коробейников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.