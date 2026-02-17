Передвижной маммограф продолжает обследования в Богородском округе

Передвижной маммограф регулярно выезжает в отдаленные населенные пункты Богородского округа для проведения обследований женщин в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной маммограф работает на постоянной основе для повышения доступности медицинской помощи жителям удаленных территорий Богородского округа. Проект реализуется в рамках региональной программы «Здравоохранение Подмосковья».

ГБУЗ Московской области «Ногинская больница» регулярно организует выездные обследования. Так, 17 февраля мобильный комплекс посетил поселок Обухово, где обследование прошли более 17 человек. Для жительниц сельской местности это удобная возможность пройти диагностику.

Современное оборудование позволяет проводить исследования с минимальной лучевой нагрузкой и высоким качеством изображения. Такая форма работы способствует раннему выявлению онкологических заболеваний. При обнаружении патологий пациентки получают рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению.

Следующие выезды мобильного маммографа запланированы на 24 февраля в городе Старая Купавна и на 26 февраля в городе Электроугли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.