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Пенсионеры Подмосковья могут доехать на диспансеризацию на автобусах соццентров

В Московской области в рамках национального проекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания и патологии на ранней стадии, когда они наиболее эффективно поддаются лечению.

Услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не потребуется писать заявление или обращаться в соццентр: данные передаются автоматически из поликлиники, и специалисты связываются с пенсионером.

Доставка осуществляется на брендированных автобусах социальных центров, а поездку сопровождает бригада из социальных работников.

Это очень важная услуга, которая позволяет удобно пройти диспансеризацию старшему поколению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.