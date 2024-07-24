Педиатр рассказала, как помочь ребенку при тепловом ударе

Если у ребенка тепловой удар, то нужно приложить ему пакеты со льдом к голове и шее, увлажнить кожу и начать обдувать вентилятором, сообщила РИАМО врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина.

«Если проявляются признаки теплового истощения, но оно не переходит в тепловой удар, отведите его в прохладное проветренное помещение и дайте теплое несладкое питье», — сказала Сайфулина.

Она добавила, что при возможности стоит обеспечить ребенку прохладную ванну или душ. Если состояние нормализовалось, нужно оставить ребенка в прохладном помещении до конца дня и обеспечить ему отдых.

«Если ребенок без сознания, срочно вызывайте скорую помощь. Пока она едет, разденьте ребенка и положите его в прохладное место, например, в тень или прохладное помещение, и протрите его тело полотенцем, смоченным прохладной водой. Старайтесь разговаривать с ребенком, ведите себя уверенно и спокойно. До приезда скорой помощи не давайте ему лекарства», — предупредила педиатр.

Сайфулина уточнила, что тепловой удар наступает очень быстро. Если ребенок активный и находится целый день на улице, нельзя упускать его из поля зрения.

«Голова должна быть укрыта, одежда — легкая и свободная, а питье — даваться регулярно в малых количествах. Устраивайте перерывы в активных играх. Ребенок не должен долго гулять на открытом солнце. Пользуйтесь солнцезащитными средствами с ультрафиолетовыми фильтрами для кожи. Степень активности фильтра определяется как SPF, и для детей он должен быть не менее 15-20», — рассказала врач.

Специалист посоветовала маленьких детей знакомить с солнечными лучами постепенно, начиная с нескольких минут и доводя до двух часов. Наиболее безопасное время для пребывания на солнце — утро с 9 до 11 часов, и вечер после 16 часов.

«Главный совет — старайтесь укреплять иммунитет ребенка и его общее физическое состояние, так как это повышает сопротивляемость организма к температурным колебаниям», — заключила она.

24 июля отмечается Международный день заботы о себе. Задача этого праздника — напомнить людям о важности заботы о своем здоровье.