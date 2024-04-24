Педиатр Подмосковья объяснила, как помочь ребенку при укачивании в транспорте

Недуг, из-за которого укачивает в машине, называется «болезнь движения» или кинетоз. Организм человека реагирует на процесс передвижения в транспорте из-за того, что из разных органов чувств в мозг поступает разная информация. Это может проявляться беспокойством ребенка, тошнотой, рвотой, болями в животе и расстройством стула, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С помощью вестибулярного аппарата ребенок ощущает, что он двигается в пространстве. Однако его глаза «показывают» мозгу статическую картинку — так, будто движения не происходит. Мозг ребенка думает, что стоит на месте, однако на физическом уровне человек перемещается в пространстве. Из-за этого вестибулярный аппарат ребенка переживает стресс. По статистике, укачиванию более всего подвержены дети в возрасте от 1 года до 10 лет», — объяснила врач-педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина.

Если ребенка укачивает в транспорте, необходимо заранее готовиться к поездке и соблюдать ряд правил, о которых подробно рассказала врач-педиатр.

За 10 минут до посадки в машину нужно прогуляться с ребенком, поиграть в подвижные игры — эти действия помогут активизировать вестибулярный аппарат. Не следует кормить ребенка «тяжелой» пищей — жареными, жирными и острыми блюдами, сдобной выпечкой. Нужно также воздержаться от молока и газированных напитков и ни в коем случае не перекармливать.

Нужно посадить ребенка лицом по направлению к лобовому стеклу — пусть он смотрит на дорогу или вдаль. Не стоит давать ребенку планшет или телефон во время поездки — это может привести к тому, что его укачает.

Во время поездки нужно обеспечить ребенка свежим воздухом — включить кондиционер или открыть окна. Это нужно для того, чтобы ребенок получал достаточное количество кислорода, и чтобы ему не было жарко во время поездки.

Нужно взять с собой питьевую воду. Специалист рекомендует захватить в поездку леденцы или напитки с кислым вкусом: ягодный морс, апельсиновый сок — это усилит выработку слюны и уменьшит чувство тошноты.

При первых признаках недомогания нужно переключить внимание ребенка занимательным рассказом или книжкой. Не стоит акцентировать внимание на проблеме. В противном случае, юный пассажир будет думать о своем плохом самочувствии, и его состояние ухудшится еще больше.

Если ребенок тяжело переносит переезды, то стоит посоветоваться с лечащим врачом по поводу лекарства от укачивания.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.