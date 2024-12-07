Педиатр Купцова рассказала об опасности микоплазменной пневмонии

В 2023 году статистика показывала относительно низкий уровень распространения микоплазменной инфекции — всего 4,9% случаев в последнем квартале. Однако 2024 год демонстрирует тревожную тенденцию — показатель вырос до 19,6%, не включая данные за декабрь. Педиатр Елизавета Купцова рассказала об опасности заболевания и перечислила его симптомы, сообщает «Вечерняя Москва».

Большинство пациентов успешно справляются с этим заболеванием самостоятельно, так как оно обычно протекает в легкой форме с типичными признаками простуды: повышенной температурой, кашлем и насморком. При этом медики обращают особое внимание на повышенные риски для определенных групп населения: детей, подростков и лиц с серьезными хроническими патологиями, у которых данная болезнь встречается значительно чаще.

Даже при развитии серьезных осложнений, таких как бронхит или пневмония, требующих лечения антибиотиками, многие пациенты сохраняют относительно удовлетворительное самочувствие и продолжают вести активный образ жизни.

«Микоплазменная пневмония — это заболевание, которые вызывает бактерия Mycoplasma pneumonia. Чаще всего ею болеют дети старше пяти лет, но заразиться могут и люди другого возраста», — рассказала Купцова.

Медицинская помощь в условиях стационара может потребоваться при возникновении проблем с дыханием или если кашель не проходит более двух недель без улучшений.

Особую тревогу должны вызывать симптомы респираторного дистресса: когда заметно движение крыльев носа при дыхании и втяжение межреберных промежутков грудной клетки. В таких случаях необходима экстренная госпитализация с вызовом неотложной помощи для постоянного медицинского контроля.

Чтобы защититься от микоплазменной инфекции, важно тщательно следить за гигиеной. Болезнь может проявиться не сразу: симптомы появляются через 3-14 дней после заражения, иногда этот срок растягивается до трех недель.

Специалисты рекомендуют минимизировать социальные контакты в период активного распространения инфекции.