Открыта подстанция скорой медицинской помощи в деревне Сухарево
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
29 января состоялось открытие подстанции скорой помощи в деревне Сухарево, сообщает пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Новое учреждение здравоохранения построили в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева
Подстанция оснащена современным оборудованием. Работают 5 бригад скорой помощи. Обеспечен быстрый выезд на экстренные вызовы. Созданы комфортные условия для работы медиков.
Для наших врачей и фельдшеров предусмотрены муниципальные меры поддержки:
- - Компенсация проезда на общественном транспорте;
- - Единовременные выплаты при трудоустройстве;
- - Единовременная материальная помощь;
- - Льгота 50% на оплату детских садов.
Сухаревская подстанция — важный социальный объект г.о. Мытищи. Бригады скорой медицинской помощи будут выезжать на вызовы в деревни Сухарево, Шолохово, Марфино, Троице-Сельцо, Лысково, Федоскино и близлежащие населенные пункты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.
«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.