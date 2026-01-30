Открыта подстанция скорой медицинской помощи в деревне Сухарево

сегодня в 10:30

Новое учреждение здравоохранения построили в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь» и при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева

Подстанция оснащена современным оборудованием. Работают 5 бригад скорой помощи. Обеспечен быстрый выезд на экстренные вызовы. Созданы комфортные условия для работы медиков.

Для наших врачей и фельдшеров предусмотрены муниципальные меры поддержки:

- Компенсация проезда на общественном транспорте;

- Единовременные выплаты при трудоустройстве;

- Единовременная материальная помощь;

- Льгота 50% на оплату детских садов.

Сухаревская подстанция — важный социальный объект г.о. Мытищи. Бригады скорой медицинской помощи будут выезжать на вызовы в деревни Сухарево, Шолохово, Марфино, Троице-Сельцо, Лысково, Федоскино и близлежащие населенные пункты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.