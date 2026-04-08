Осталась должна клинике: у россиянки разорвалась грудь после маммопластики

У россиянки Полины произошел разрыв импланта после маммопластики. Она пыталась судиться с клиникой, но проиграла дело. Теперь все ее счета заблокированы, а еще у нее образовался долг перед медучреждением.

Неудачная операция

В апреле 2023 года Полина сделала маммопластику. На консультации перед операцией девушке объяснили, что в ее случае для того, чтобы изменить форму груди и убрать асимметрию, нужно поставить имплант большого объема.

Когда пациентка пришла в сознание после маммопластики, то с удивлением обнаружила, что ей поставили импланты объемом 420 мл, хотя изначально медик говорила, что они будут не больше 360 мл. Но доктор заверила, что после реабилитации ситуация улучшится.

После установки имплантов девушке также необходимо было сделать УЗИ молочных желез. Она пришла в ближайшую от дома клинику, где у нее выявили подозрение на разрыв левого импланта. После этого Полина связалась с клиникой, где ей проводили операцию. Там девушке заявили, что хирург, который ее оперировал, уволился. Учреждение не стало брать на себя ответственность за произошедшее.

Полина попыталась связаться с главврачом больницы, но тот вышел на контакт только через две недели. Он назначил девушке КТ. Прошло еще две недели, но медик так и не посмотрел результаты обследования. Тогда девушка сама дополнительно делала МРТ, где подтвердилось, что у нее разрыв импланта. При этом главврач клиники продолжал уверять, что ситуация в норме.

Пациентка добилась того, чтобы в клинике провели врачебный консилиум. Это произошло в августе. Девушку обследовали три врача, ей сделали заключение о том, что у нее все хорошо. Они не увидели разрыва.

Девушке отказали в новой операции. Полина проверилась еще у четырех разных пластических хирургов в разных клиниках. Они сказали девушке, что ей срочно надо переделывать грудь.

Проигрыш в суде

Пациентка составила досудебную претензию, клиника ее проигнорировала. В сентябре Полина подала иск в суд. Была назначена экспертиза, которую делали почти 6 месяцев. По ее результатам девушке не выдали заключение, что ей требуется замена импланта.

В итоге судья решила закрыть дело, Полина проиграла суд и осталась должна деньги клинике. Она подала апелляцию, которую суд тоже отклонил. Полина отправилась в кассационный суд и выиграла кассацию, но сейчас ее счета все еще заблокированы. Она все еще продолжает бороться за то, чтобы клиника понесла ответственность за произошедшее.

