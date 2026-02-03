Риски есть всегда: где легко можно подцепить оспу обезьян

Вирус оспы обезьян может сохраняться на текстильных поверхностях и передаваться через предметы личного пользования, а риск заражения через воду в бассейнах остается минимальным, но он есть, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, вирус может попадать на ткань из везикул и корочек, образующихся на коже заболевшего человека. Использование общих полотенец, мочалок или постельного белья создает риск контактного заражения, особенно если вирус попадает на слизистые оболочки или поврежденную кожу.

«Поэтому при заболевании одного из членов семьи крайне важно изолировать предметы личного пользования и проводить тщательную дезинфекцию белья и поверхностей», — подчеркнула Уланкина.

Эксперт уточнила, что в хлорированной воде вирус быстро разрушается, поэтому риск заразиться непосредственно через воду в бассейнах и аквапарках оценивается как очень низкий. Однако полностью исключать вероятность заражения в общественных местах нельзя.

«Опасность может представлять контакт поврежденной кожи с поверхностями, на которые могли попасть выделения из язв инфицированного человека, — это поручни, дверные ручки, скамейки в раздевалках», — добавила врач.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.