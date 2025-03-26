Опасная идея: почему нельзя проглатывать таблетки без воды

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов объяснил, почему может быть опасно глотать таблетки без воды, сообщает Life.ru.

Проглоченная таким образом таблетка будет растворяться значительно медленнее, процесс увлажнения замедлится. Активные вещества лекарства не попадут в кровоток, эффективность препарата снизится.

«Пищевод — это узкая трубка, соединяющая рот с желудком, и его стенки покрыты слизистой оболочкой. Без достаточного количества жидкости таблетка может „прилипнуть“ к внутренней поверхности пищевода и вызвать раздражение слизистой», — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, неправильное употребление лекарства может усиливать побочные эффекты: аспирин приводит к язве желудка или гастриту на голодный желудок или без воды, некоторые антидепрессанты также раздражают слизистую оболочку желудка.