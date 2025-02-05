Онищенко: ВОЗ ослабнет от выхода США из ее состава

Выход США из состава участников Всемирной организации здравоохранения будет иметь серьезные последствия для и без того ослабленной организации, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он сделал такое заявление в ходе телемоста Москва — Минск — Астана — Бишкек — Ереван — Ташкент на тему: «Биобезопасность стран ЕАЭС».

«Самое очевидное: это был самый большой взнос (США в ВОЗ — ред.). <…> Ослабление ВОЗ будет. Я уверен, что американские специалисты в той или иной мере будут участвовать в экспертной работе, которая идет. Потому что ВОЗ была сильна не своими чиновниками, когда был СССР, у нас 32 были специалиста, которых государство направляло в рамках своего взноса. Естественно, наши с вами специалисты защищали наши интересы. Сейчас там есть несколько специалистов, их отобрали по конкурсу, но они уже не представляют страну», — сказал Онищенко.

По его мнению, данная система поломана, ослабление уже произошло, но это не повод для того, чтобы просто выйти.

Онищенко добавил, что ВОЗ утратила свой авторитет как независимая надгосударственная структура. Это одна из причин, из-за которой президент США Дональд Трамп решил покинуть ее состав, также упрекая ВОЗ в обслуживании интересов Китая.