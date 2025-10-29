Олег Жолобов проверил капремонт терапевтического корпуса в Раменском

Депутат Мособлдумы Олег Жолобов проверил ход выполнения работ по капремонту терапевтического корпуса в Раменском. Терапевтический корпус рассчитан на 180 коек, по 3 койко-места в каждой палате. Предусмотрены необходимые помещения для маломобильных граждан, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках капитального ремонта полностью обновляется вентилируемый фасад, который придаст зданию современный вид и повысит энергоэффективность, проводится усиление плит перекрытия и проемов, кровельные работы и монтаж новых окон, будет выполнена стяжка пола. Монтируются слаботочные системы и полностью обновляется электропроводка.

На сегодняшний день на объекте трудятся порядка 180 рабочих подрядной организации в две смены. Уже на 90% выполнены кровельные работы, в ближайшие две недели планируется завершить отделку фасада.

Благоустройство прилегающей территории также входит в проект капитального ремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Строители уже приступили к ее реконструкции. Здесь произведут отсыпку чернозема, заменят асфальтовое покрытие вокруг здания, а весной высадят деревья.

«Я часто бываю на подобных объектах, действительно, здесь работы ведутся большими шагами. Нужно уложиться в короткие сроки, тепловой контур закрыт, приступили к чистовой отделке, в некоторых палатах укладывают плитку. Думаю, строители выполнят работы в срок», — сказал Олег Жолобов.

Работы на объекте ведутся согласно графику и планируется сдать его до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.