Около 2,4 тыс детей прошли профосмотры в поликлинике Дзержинского

С начала года почти 2 400 детей прошли профосмотры в поликлинике Дзержинского, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С их помощью проводится оценка физического и нервно-психического развития, ранняя диагностика патологий, определение факторов риска и профилактика заболеваний, формирование рекомендаций по уходу, питанию и образу жизни. Чаще всего у детей диагностируются офтальмологические нарушения. Результаты фиксируются в медицинской карте ребенка и интегрируются в личный кабинет. Это позволяет отслеживать динамику и своевременно реагировать на изменения в состоянии здоровья.

Кроме того, благодаря пройденному в течение года медосмотру, можно в короткий срок оформить справки 086/у — для поступления в учебное заведение или трудоустройства, в спортивную секцию.

Плановый медицинский осмотр можно пройти централизованно от детского сада или школы, объем медицинских мероприятий зависит от возраста, а также самостоятельно записавшись на прием к узким специалистам и педиатру по телефону 122, на портале «Здоровье», чат бот «Денис» в Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.