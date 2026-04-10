Оклад как чашка Петри: в каких случаях опасно целовать иконы в храме

Целование икон — это колоссальный эпидемиологический риск. Стекло или оклад работает как идеальная чашка Петри. За день к ним прикладываются сотни людей со своими болезнями. Со слюной и дыханием на поверхности оседает плотный слой патогенов, которые способны выживать там часами и сутками, сообщил РИАМО врач-терапевт Максим Лавров.

«Самая частая угроза — респираторные инфекции: грипп, аденовирус, коронавирус. Они передаются при малейшем контакте. Вторая реальная опасность — вирус простого герпеса. Если человек с микротрещиной на губе поцелует стекло после того, у кого была активная простуда, заражение гарантировано», — отметил Лавров.

Также высок риск передачи стрептококка, золотистого стафилококка и даже бактерии хеликобактер пилори, провоцирующей язву желудка, добавил он.

По словам врача, законы микробиологии работают в храме так же безотказно, как и на улице. Слизистая губ крайне уязвима, и контакт с поверхностью, которую целовали сотни людей, — это прямой путь к инфицированию. В периоды вспышек ОРВИ безопаснее выражать почтение только поклоном, не рискуя своим здоровьем.

