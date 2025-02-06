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Офис врачебной практики в Ступино отремонтируют в первой половине 2025 года

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с представителями Ступинской клинической больницы провел еженедельный здравчас, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Участники встречи обсудили обращения граждан. Большая часть вопросов жителей касалась диспансеризации и сложности в записи к профильным специалистам.

Как отмечают представители ступинской больницы, перечень процедур, входящих в диспансеризацию, увеличен. Отметки о частичном прохождении диспансеризации автоматически дублируются из электронных карт пациентов.

На совещании также озвучена информация о приглашении жителей на прохождение диспансеризации посредством мобильной связи.

Затруднения при записи к профильным врачам связаны с дефицитом кадров. Больница продолжает поиск и привлечение специалистов.

Для медработников в округе действует ряд мер поддержки: ежемесячная доплата молодым специалистам, выделение служебного жилья с возможностью приватизации через 12 лет работы в учреждении и другие.

Ранее к руководителю муниципалитета обратились с просьбой о ремонте офиса общей врачебной практики в доме № 97 по улице Пушкина. Помещение «страдает» от подтоплений. Проведена проверка инженерных систем и коммуникаций. К ремонтным работам приступят в ближайшее время.

Капитальный ремонт инфекционного отделения в Ступино, Малинской и Михневской поликлиник продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.