Одинцовская областная больница проведет Донорскую субботу 24 января

Одинцовская областная больница приглашает жителей принять участие в Донорской субботе 24 января с 8:30 до 12:00 в отделении переливания крови, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Донорская суббота пройдет 24 января в отделении переливания крови Одинцовской областной больницы. Мероприятие состоится по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 11Б, на территории терапевтического корпуса. Донорская кровь необходима подразделениям больницы на постоянной основе, пополнение банка крови продолжается независимо от наличия дефицита.

Перед сдачей крови рекомендуется за двое суток воздержаться от алкоголя, за сутки — не употреблять жирную, острую и копченую пищу. В день донации необходимо позавтракать легкой пищей и не курить. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Благодаря донорам и работе специалистов-трансфузиологов, все пациенты больницы получают необходимую помощь в полном объеме. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 596-27-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.