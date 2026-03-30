Ученые нашли точку G у мужчин. При этом для людей, кому в детстве сделали обрезание, это скорее плохие новости, сообщает Mash .

В 2001 году новозеландский патолог Кен Макграт предположил, что область возле уздечки играет более значимую роль в мужской сексуальной чувствительности, чем головка полового члена. Эта теория не получила широкого признания и вскоре была забыта. Однако на днях испанские ученые подтвердили ее правоту.

Исследователи изучили ткани пениса и выяснили, что со временем у мужчин возле уздечки формируется «френулярная дельта». Эта область объединяет множество нервных окончаний и играет роль, аналогичную точке G у женщин.

Обрезание нарушает эту структуру, снижая чувствительность и удовольствие во время секса. Однако организм может компенсировать утрату нервных окончаний, задействуя другие участки полового органа.



Ранее московский 72-летний изобретатель создал особую насадку для душа, предназначенную для стимуляции клитора, но не смог получить патент.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.