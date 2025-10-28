Нутрициолог назвала продукты, вызывающие вздутие живота

Врач Кузина: крестоцветные, бобовые и газировка чаще всего приводят к метеоризму

Нутрициолог Катерина Кузина рассказала, какие продукты чаще всего вызывают вздутие живота и дискомфорт у людей, а также объяснила причины этого явления, сообщает «Вечерняя Москва» .

Она уточнила, что вздутие живота и спазмы могут возникать после употребления определенных продуктов. Хотя это состояние не опасно для здоровья, оно доставляет физический и психологический дискомфорт.

По словам специалиста, здоровый человек в среднем выпускает газы до 10–15 раз в день, зачастую не замечая этого. Однако при нарушениях пищеварения объем газов увеличивается и может сопровождаться болезненными ощущениями и неприятным запахом.

Кузина выделила несколько причин вздутия: индивидуальная непереносимость продуктов, резкий переход на диету с большим количеством овощей или белка, гормональные изменения (например, беременность или фазы менструального цикла), а также стресс, особенно в сочетании с неправильным питанием. Врач рекомендовала при частом вздутии обратиться к гастроэнтерологу для исключения серьезных заболеваний ЖКТ.

Среди продуктов, вызывающих вздутие, Кузина назвала бобовые (фасоль, горох, чечевица), крестоцветные овощи (различные виды капусты), сладкие газированные напитки, молочные продукты (при недостатке фермента лактазы), злаки с глютеном (овес, пшеница, рожь, ячмень), некоторые фрукты (яблоки, груши, виноград, персики, манго). Эти продукты содержат трудноперевариваемые углеводы, которые вызывают процесс ферментации в кишечнике и приводят к метеоризму.

Нутрициолог подчеркнула, что реакция организма на продукты индивидуальна, поэтому важно следить за собственными ощущениями и при необходимости корректировать рацион.

