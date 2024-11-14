Новый врач-терапевт приступила к работе в Рузской поликлинике

Алеся Махрова в июне 2023 года окончила Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет» министерства здравоохранения Российской Федерации по профилю «лечебное дело».

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе «Модернизация первичного звена». Именно благодаря ей наш новый врач-терапевт получает компенсацию аренды жилья — 20 тысяч рублей», — сказал главный врач Рузской больницы Сергей Сидоренко.

Записаться на прием к врачу-терапевту участковому можно через портал «Здоровье», через чат-бот «Денис», по номеру 122 или +7 (968) 675-94-09, а также через инфомат поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.