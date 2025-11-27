Новый врач-терапевт начала работать в Истринской клинической больнице

В терапевтическое отделение взрослой поликлиники №2 Истринской клинической больницы в Дедовске пришла новый врач-терапевт — Арина Никерина. Это молодой, но уже имеющий практический опыт специалист. Она окончила Башкирский государственный медицинский университет в 2022 году, после чего два года работала участковым терапевтом в Уфе. Для углубления знаний она прошла ординатуру по терапии, а также специализированную переподготовку по аллергологии и иммунологии, что позволяет ей комплексно подходить к диагностике и лечению пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

С сентября 2025 года доктор ведет амбулаторный прием в Дедовске, в кабинете № 314. До этого она уже работала в стационаре Истринской больницы, поэтому хорошо знакома с коллективом. Свой профессиональный путь врач выбрала еще в детстве, увлекаясь химией и биологией. Эта осознанность и любовь к медицине определили ее будущее.

«Мне с самых начальных курсов очень нравилась терапия, поэтому я там и осталась, чтобы быть специалистом, который затрагивает несколько областей», — делится Арина Никерина.

Новый терапевт приглашает жителей Дедовска на прием. Записаться к врачу можно по номеру 122, через портал «Здоровье» или терминал в поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.