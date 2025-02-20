Новый врач-дерматовенеролог приступает к работе в поликлинике Талдомского округа

В 2022 г. он окончил Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци по специальности «Лечебное дело». В 2024 г. прошел обучение в ординатуре Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН), по специальности «врач-дерматовенеролог».

Молодой специалист ведет прием пациентов, проводит комплексное обследование и назначает лечение. Консультирует по вопросам профилактики различных заболеваний. Взаимодействует с другими медицинскими специалистами для обеспечения комплексной помощи пациентам. Адаптироваться в работе ему помогает коллектив поликлиники и старшие коллеги.

«Привлечение новых специалистов для нас — одна из важнейших задач. В обеспечении врачебными кадрами помогает программа «Модернизация первичного звена» и различные меры соцподдержки: компенсация аренды жилья, губернаторская надбавка, программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Также мы предлагаем возможности дополнительного обучения, профессионального развития, карьерного роста. Все это мотивирует врачей оставаться работать в нашем учреждении и стремиться к достижению высоких показателей в своем деле», — поделился главный врач Игорь Давронов.

В отделении реабилитации в Запрудне в конце прошлого года поступило новое оборудование. Работает соляная комната и водолечебница. Благодаря чему расширились возможности получения медицинской помощи, предлагая пациентам разнообразные лечебно-восстановительные процедуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.