Новый врач анестезиолог-реаниматолог начала работать в детской больнице МОЦОМД

В детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) новый врач — анестезиолог-реаниматолог Евгения Малахова, опытный специалист, ранее работавшая во взрослой анестезиологии и реаниматологии, а теперь посвятившая себя помощи самым маленьким пациентам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Выпускница Сеченовского университета (2020) и ординаторы НИИ Склифосовского, доктор имеет за плечами годы работы в скорой помощи (2022-2025) и Жуковской областной больнице. Она обладает обширными знаниями и навыками в области интенсивной терапии, владеет современными методами мониторинга жизненно важных функций, проведения расширенной сердечно-легочной реанимации, интубации трахеи, катетеризации центральных вен и артерий, а также выполнения блокад нервов под ультразвуковым контролем. Ее опыт включает работу с коморбидными пациентами и политравмами.

«Опыт работы в условиях высокой нагрузки научил быстрее и точнее оценивать ситуацию, принимать взвешенные решения и эффективно координировать работу медицинской бригады. Убеждена, что слаженная работа команды, четкое распределение ролей и эффективная коммуникация являются залогом успешного лечения наших пациентов», — отметила специалист.

Привлечение высококвалифицированных специалистов — краеугольный камень в развитии Детской больницы МОЦОМД и гарантия оказания медицинской помощи высочайшего уровня маленьким пациентам Подмосковья. Отделение анестезиологии-реанимации центра является одним из флагманов интенсивной терапии и выхаживания детей в Московской области. Здесь спасают жизни юных пациентов с политравмами, заболеваниями пищеварительной системы и дыхательных путей, врожденными дефектами брюшной стенки и аномалиями развития диафрагмы, поражениями центральной нервной системы травматического генеза и сочетанными патологиями. Отделение принимает на лечение детей не только из Московской области, но и со всей России, являясь центром притяжения для самых сложных случаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.