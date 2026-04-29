Новый видеогастроскоп установили в больнице Жуковского

Новое оборудование поступило в эндоскопическое отделение Жуковской областной клинической больницы в Подмосковье. Видеогастроскоп позволяет проводить диагностику и лечебные манипуляции с высокой точностью, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В эндоскопическое отделение Жуковской областной клинической больницы поступил современный видеогастроскоп. Оборудование предназначено для проведения базовых диагностических и лечебных процедур.

«Благодаря функции узкоспектральной визуализации и способности устройства принимать и отображать сигналы в формате высокой четкости стало возможным визуализировать кровеносные сосуды и структуры слизистой и выделять патологические участки. Изображения получаются яркими, четкими и контрастными. Это позволяет выявлять изменения на ранних стадиях», — пояснила заведующая эндоскопическим отделением, кандидат медицинских наук Вероника Жуковец.

Она добавила, что технология основана на способности гемоглобина поглощать волны определенного спектра, за счет чего более точно определяется состояние слизистой желудка.

Исследования проводят по направлению лечащего врача при наличии показаний. При необходимости пациенты могут пройти обследование под наркозом.

Оборудование закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева. Обновление техники направлено на повышение качества и доступности медицинской помощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.