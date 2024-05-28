Новый участковый терапевт приступил к работе в Центральной поликлинике Солнечногорска

В Центральной поликлинике городского округа Солнечногорск ведет прием пациентов новый участковый врач-терапевт Банана Мохемн Саади Хади. Ранее доктор проработал терапевтом в поликлинике Багдада, Твери и Королеве.

Врач родился в столице Ирака Багдаде. После окончания школы, переехал в Россию, где окончил Пензенский государственный медицинский университет по специализации «Лечебное дело», а также ординатуру по кардиологии в Тверском государственном университете.

Записаться на прием к новому врачу-терапевту можно через портал Госуслуги или по номеру 122. Доктор принимает по будням.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва продолжаем уделять особое внимание по привлечению врачей в медицинские учреждения нашего муниципалитета. Терапевты, педиатры, медицинские психологи, неонатологи — с начала года в Солнечногорскую областную трудоустроились 35 специалистов. Благодарю каждого за выбор нашего округа» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для врачей предусмотрены ряд региональных и муниципальных мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплату проезда, участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», а также выделение земельных участков.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.