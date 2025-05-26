Новый рентген-аппарат появился в Раменской поликлинике

В центральную поликлинику Раменской больницы поступил цифровой рентген-аппарат нового поколения и уже принимает первых пациентов. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Исследования здесь будут проводиться для пациентов поликлиники. Новый рентген-аппарат отечественного производства, предназначен для проведения практически всех видов общей рентгенологии. Новый аппарат позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Это помогает быстро импортировать снимок в систему, где он становится доступен для просмотра всем необходимым специалистам, а также постановке правильного диагноза, что так важно для наших пациентов. Также при необходимости может быть проведена консультация со специалистами МОНИКИ для получения «второго мнения», — сказал заведующий рентгеновским отделением Раменской больницы Александр Васильевич Кожевников.

Предварительно был проведен капитальный ремонт и работы по благоустройству помещения, соответствующие всем требованиям. На смену старому рентген-аппарату пришел современный цифровой рентген, основные преимущества которого — быстрый результат и высокая точность исследований.

Цифровой комплекс является одним из лучших в России. Рентген-аппарат рассчитан на два рабочих места и сможет принимать до 24 человек в смену. На исследование направит лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.

Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. Адрес: г. Раменское, ул. Махова, д. 14/2.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.