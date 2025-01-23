Новый психолог начала работать в Павлово-Посадской больнице

Юлия — молодой, но очень опытный и квалифицированный специалист. В 2015 году она окончила Волгоградский Государственный медицинский университет по специальности «Клиническая психология». После окончания университета переехала в Павловский Посад и до недавнего времени работала в Психиатрической больнице № 3 им. Т. Б. Дмитриевой (ранее Психиатрическая больница № 15») медицинским психологом.

На протяжении всей своей профессиональной деятельности Юлия непрерывно повышает квалификацию, обучаясь по программам дополнительного профессионального образования в России и за рубежом. Специалист имеет квалификацию кризисного психолога и психолога-тренера. В своей работе медицинский психолог использует когнитивно-поведенческую психотерапию, терапию принятием и ответственностью (АСТ/Acceptance and Commitment Therapy) и терапию, сфокусированную на сострадании (CFT/Compassion-Focused Therapy). Данные направления психотерапии имеют доказанную исследованиями эффективность помощи людям с различными психическими проблемами (тревожные расстройства, депрессия и т.д). Также Юлия является действующим членом Ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки.

«Очень важно, что психологическая помощь становится доступной для всех, что человек может прийти со своей проблемой к психологу прямо в ближайшей поликлинике, бесплатно. Впечатления от работы в Павлово-Посадской больнице очень приятные. Коллеги всегда готовы прийти на помощь, если она тебе нужна. Начальство тоже помогло адаптироваться к работе в комфортном режиме, готово войти в положение сотрудника. Такое отношение мотивирует на хорошую работу и сотрудничество», — рассказала медицинский психолог Юлия Карпухина.

Попасть на прием к психологу можно, записавшись через портал госуслуг Московской области zdrav.mosreg.ru или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.