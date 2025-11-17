Новый онкологический центр появится в Нижегородской области в 2031 году

Власти Нижегородской области проводят тендер для определения подрядной организации, которая займется возведением нового онкологического центра, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на портал RosTender.info.

Согласно условиям соглашения, подрядчик должен будет подготовить проектно-сметную документацию, провести инженерные изыскания для гарантии безопасности будущего здания, а затем осуществить его строительство. Также предусмотрена поставка всего необходимого оборудования для обеспечения полноценной работы центра.

Торги по определению подрядной организации завершатся ко 2 декабря 2025 года. Срок окончания строительных работ установлен не позднее 1 ноября 2031 года. Общая стоимость контракта оценивается примерно в 14,3 млрд рублей. Эта сумма включает в себя расходы на проектирование и оснащение медицинского учреждения.

Вопрос о строительстве онкоцентра в Нижнем Новгороде поднимается уже давно. Открытие этого учреждения ждут более 10 тыс. пациентов. Проектно-сметная документация для строительства будущего онкоцентра была подготовлена еще в 2019 году за счет средств областного бюджета. В середине ноября 2023 года Госудума РФ отклонила запрос о выделении 12 млрд рублей на реализацию этого проекта. Тем не менее, региональное министерство здравоохранения продолжило работу над возможностью осуществления проекта по концессии.

В рамках проекта «Город здоровья» планируется на первом этапе построить Центр радионуклидной диагностики и терапии.

