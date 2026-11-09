Новый офтальмолог начал прием в детской поликлинике Долгопрудного

Врач-офтальмолог Александра Мартина с ноября 2026 года принимает юных пациентов в детской поликлинике Долгопрудненской клинической больницы на улице Академика Лаврентьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александра Константиновна Мартина приступила к работе в отделении детской поликлиники Долгопрудненской клинической больницы по адресу: ул. Академика Лаврентьева, д. 19. Прием пациентов начался в ноябре 2026 года.

По информации пресс-службы больницы, в 2024 году врач окончила Российский научно-исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова по специальности «Педиатрия». В 2026 году она завершила обучение в клинической ординатуре по специальности «Офтальмология» в Национальном исследовательском медицинском центре глазных болезней им. Гельмгольца.

Записаться на прием к детским врачам в Долгопрудном можно через подмосковный портал госуслуг «Здравоохранение», терминал в холле поликлиники или по телефону кол-центра 122.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.