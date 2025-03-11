Новый нейрохирург приступил к работе в больнице Люберец

В Люберецкой областной больнице к работе приступил новый специалист — нейрохирург Михаил Попов. Михаил Попов выпускник Саратовского медицинского института с богатым опытом работы. Ранее он трудился в Саратовской и Калужской областных больницах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В Люберецкой больнице созданы отличные условия: современная операционная, разнообразные инструменты и передовое оборудование, включая нейро-навигацию и эндоскопы. Все это используется в нашей работе. Нейрохирургия сродни ювелирному делу — иногда приходится делать движения в микронах. Это требует глубокого знания анатомии, точных мануальных навыков и большого терпения, ведь операции могут длиться до 6 часов», — отметил Михаил Попов.

Нейрохирург работает в отделении, специализирующемся на плановой медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, такими как дегенеративные изменения, опухоли, а также повреждения позвоночника и головного мозга.

«Нейрохирурги отделения активно взаимодействуют с региональным сосудистым центром Люберецкой больницы, совместно оперируя пациентов с патологиями сосудов головного мозга. Это направление особенно привлекает меня — я обладаю уникальным опытом работы с аневризмами, ишемическими инсультами и кровоизлияниями», — добавил доктор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.