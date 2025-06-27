Новый маммографический кабинет открыли в поликлинике № 14 в Балашихе

В новом маммографическом кабинете жительницы Балашихи могут пройти бесплатное обследование молочной железы по полису ОМС. Благодаря запуску современного оборудования медики смогут проводить дополнительно до 5 тысяч исследований в год, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В кабинете установлен современный цифровой маммограф отечественного производства «Маммо-4МТ-Плюс». Новый аппарат позволяет получать высококачественные рентгеновские снимки при минимальной лучевой нагрузке на пациентку. Это повышает точность диагностики и позволяет выявлять новообразования на ранней стадии.

Исследование проводит рентген-лаборант, после чего изображения автоматически загружаются в специальную программу и передаются врачу-рентгенологу. Снимки обрабатываются с использованием цифровых настроек, что позволяет врачу максимально точно поставить заключение.

«Открытие этого кабинета — важное событие для нашей поликлиники. Мы обслуживаем более 63 тысяч жителей микрорайона Железнодорожный, и более 28 тысяч из них — женщины старше 39 лет, которым показана маммография. Новый аппарат позволяет нам проводить высокоточное обследование, в том числе в рамках диспансеризации. Это серьезный шаг к раннему выявлению заболеваний и улучшению качества медицинской помощи», — отметила заведующая поликлиникой № 14 Марина Чикова.

За одну 6-часовую смену обследование на новом аппарате могут пройти 18 пациенток. В дальнейшем планируется переход на работу в две смены — тогда количество исследований увеличится до 36 в день.

Перед установкой оборудования в кабинете был проведен комплексный ремонт. Обустроена индивидуальная система приточно-вытяжной вентиляции, установлена противопожарная сигнализация, заменены окно и сантехника.

Открытие нового маммографического кабинета — еще один шаг в повышении доступности и качества медицинской помощи для жителей Балашихи. В городском округе продолжается работа по модернизации учреждений здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.