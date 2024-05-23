Новый хирург-офтальмолог начал работу в стационаре Люберецкой областной больницы

«Я сейчас учусь в аспирантуре по специальности «офтальмология», готовлюсь к защите диссертации, и когда я узнала, что здесь требуется хирург, то это была для меня радостная новость: хорошая вакансия, в хорошей больнице. Я пришла сюда именно на хирургическую должность, здесь очень большая операционная активность — три операционных дня в неделю. Под руководством заведующей я осваиваю новую медицинскую технику», — отметила Ваганова.

В пациентах у молодого специалиста недостатка нет, как и в сложных клинических случаях. Больница, расположенная рядом с сельской местностью, имеет свою специфику. Врачам часто приходится убеждать пациентов в том, что лечение просто необходимо. Немало пожилых людей, которые обращаются за помощью, когда уже фактически ослепли.

«Когда мы спрашиваем: «Что же вы до этого делали?» — «Да, вот, времени не было», — отвечают. Это те, у кого свои участки, которые в огороде все время. И они приходят к нам уже, когда совсем теряют зрение, и не могут самостоятельно себя обслуживать. А это уже операции при осложненных патологиях. И, таких пациентов мы здесь лечим и оперируем», — пояснила Ваганова.

По словам заведующей отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елены Митяевой, новый доктор показала себя в работе на высоком уровне и уже делает несколько операций в день.

Кроме того, Елена Ваганова окончила курсы по лазерной хирургии и успешно выполняет лазерные операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.