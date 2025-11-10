Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Пустоши округа Шатура

Поздравить жителей поселка Пустоши округа Шатура с этим событием приехал глава округа Николай Прилуцкий, представители министерства здравоохранения области и шатурской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я рада, что вы собрались, чтобы посмотреть на этот ФАП. Он очень современный, очень симпатичный. Приходите не только тогда, когда будет трудно, приходите для профилактики», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова.

Глава округа Прилуцкий пожелал жителям поселка посещать это место лишь для оценки состояния здоровья и для получения рекомендации фельдшера.

Фельдшерско-акушерского пункт площадью 200 кв. м оснащен всем необходимым оборудованием. Убедиться в этом смогли жители, пришедшие на открытие. Здесь медицинскую помощь будут получать около 1 000 жителей поселка Пустоши, села Пустоша и деревни Чернятино. В здравпункте будет проходить первичный прием, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры, первый этап диспансеризации и телемедицинские консультации.

«ФАП замечательный. Для поселка это очень хорошо! Не сравнить с помещением, которые было ранее», — поделилась впечатлениями Лидия Проскурина, жительница поселка Пустоши.

В здравпункте оборудованы кабинет фельдшера, процедурный кабинет, палата для приема пациентов. Познакомились пациенты и со своим новым фельдшером Кристиной Лебедевой.

Фельдшерско-акушерский пункт работает ежедневно в 8:00 до 15:45.

Здравпункт построен по госпрограмме Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.