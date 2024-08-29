Новые автомобили поступили в службу неотложной помощи Балашихинской больницы

Автопарк медучреждения пополнился восьмью машинами. Они уже вышли на линию и используются для оказания неотложной медицинской помощи пациентам поликлиник на дому.

Поступившие транспортные средства оформлены в едином узнаваемом стиле, с наклейками.

«Санитарные автомобили предназначены для доставки врачей кабинета неотложной медицинской помощи к пациентам при острых заболеваниях, обострении хронических, не опасных для жизни болезней. Современный комфортабельный автомобиль станет медикам незаменимым помощником в работе, связанной с обслуживанием пациентов на дому», — сказал главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов.

Новые белые «Лада Гранта» пришли на смену автомобилям марки «Нива». Машины оснащены кондиционером, обогревом зеркал и заднего стекла. У каждого авто есть комплект зимней резины.

Автомобили были закуплены по нацпроекту «Здравоохранение».

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.