Нового главврача назначили в центре СПИД Московской области

«Рафаэль Яппаров — опытный организатор здравоохранения и врач-инфекционист. Является главным внештатным специалистом по ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения РФ по Приволжскому федеральному округу. Мы желаем Рафаэлю успешной работы в Подмосковье! Сплоченный и надежный коллектив центра всегда окажет всестороннюю поддержку его инициативам, направленным на совершенствование работы во благо пациентов и сохранение накопленного опыта», — сообщает заместитель главного врача по медицинской части Елена Владимировна Дробышевская.

Рафаэль Яппаров окончил Башкирский государственный медицинский университет и Академию Госслужбы при Главе Республики Башкортостан с отличием. Свою профессиональную деятельность начал в качестве врача-хирурга в ЦРБ города Кумертау. С 2007 года возглавлял Центр СПИД, работал в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан помощником, первым заместителем министра. Рафаэль Галиевич — кандидат медицинских наук, врач высшей категории.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II ст.», Почетной грамотой Минздравсоцразвития России и другими многочисленными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан», является отличником здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.