Нормальное явление: сомнолог рассказал о ночном метеоризме

Сомнолог Павел Кудинов заявил, что ночной метеоризм — это абсолютно нормальное явление и, пока человек спит, у него продолжают работать все органы, сообщает Общественная Служба Новостей.

«Специалисты, в том числе и поэтому, не рекомендуют есть менее чем за 4 часа до сна, особенно свежие овощи», — также добавил доктор.

По словам Кудинова, газообразование — это результат деятельности микроорганизмов, которым сон не нужен. Таким образом, плотный ужин с бобовыми или капустой может стать главным виновником ночного метеоризма. Поэтому перед сном после ужина лучше прогуляться.

Однако ночной метеоризм в большинстве случаев не является серьезным поводом для беспокойства: обращаться к врачу стоит, если беспокоят другие симптомы: боли в животе, спазмы или нарушение сна из-за тяжести, запор или диарея, также отметил специалист.