НИКИ детства представил цифровые помощники на форуме «Здоровье нации»

Юбилейный ХХ Всероссийский форум «Здоровье нации — основа процветания России» открылся в выставочном центре «Гостиный Двор». Основной темой этого года станет обеспечение условий для продолжительной и активной жизни граждан России. Вопросы доступности медпомощи и активное долголетие станут центральными в программе форума и главной темой пленарного заседания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Институт детства уже четвертый раз принимает участие в этом масштабном форуме. В этом году мы представляем цифровые помощники, которые помогают бороться с ожирением и контролировать сахарный диабет 1 типа. Уникальные мобильные приложения создала команда разработчиков Института детства совместно с врачами-эндокринологами и диетологами специально для детей с диабетом и ожирением», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Мобильное приложение «Формула стройности для детей и подростков» позволяет оценить наличие избыточной массы тела, разработать план ее снижения, самостоятельно вести сбалансированный рацион питания.

«Второе приложение для расчета инсулина короткого действия, помогает более точно рассчитывать дозу инсулина на еду или для коррекции гликемии для предотвращения избыточного введения инсулина. Использование цифровых помощников позволяет достичь эффективного контроля над заболеванием и улучшить качество жизни юных пациентов», — отметила руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

В первый день работы форума стенд НИКИ детства посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, руководитель фракции «Справедливая Россия» Госдумы РФ Сергей Миронов, главы и заместители губернаторов регионов России.

Форум «Здоровье нации» продлится до 16 мая.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.