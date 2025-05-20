НИКИ детства победил на конкурсе Всероссийского форума «Здоровье нации»

Научно-исследовательский клинический институт детства победил на конкурсе Всероссийского форума «Здоровье нации — основа процветания России». Созданные командой института детства цифровые помощники для детей и подростков с диабетом и ожирением заняли 1-е место в конкурсе «Цифровизация в здравоохранении». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы представили на форуме наши мобильные приложения, которые помогают бороться с ожирением и контролировать сахарный диабет 1 типа. Уникальная разработка — от идеи до воплощения — полностью принадлежит команде Института детства, в которую помимо технических специалистов входили врачи-эндокринологи и диетологи. До этого не было ни одного мобильного приложения контроля диеты, которое было бы полностью сфокусировано только на детях», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Бесплатное мобильное приложение «Формула стройности для детей и подростков» позволяет оценить наличие избыточной массы тела, разработать план ее снижения, самостоятельно вести сбалансированный рацион питания.

«Еще одно приложение, которое мы представили на форуме, помогает точно рассчитать инсулин короткого действия, а также дозу инсулина на еду. Оно так же полностью бесплатное. Цифровой помощник предотвращает риск избыточного введения инсулина. Использование приложений позволяет достичь эффективного контроля над заболеванием и улучшить качество жизни юных пациентов», — отметила руководитель учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Все пациенты отделения эндокринологии при поступлении получают QR-код для скачивания приложений. Ребятам дают подробный инструктаж, как пользоваться приложением и вести свой профиль.

Стенд НИКИ детства на форуме посетили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, руководитель фракции «Справедливая Россия» Госдумы РФ Сергей Миронов, экс-главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, а также главы и заместители губернаторов регионов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.