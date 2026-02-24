Ни в коем случае не трите! Как помочь покрасневшим глазам после слез

Специалист Козина: после слез могут помочь охлаждающие маски для глаз

Во время плача усиливается приток крови к лицу, активнее работают слезные железы, меняется отток жидкости. Поэтому веки и зона под глазами могут припухнуть, а отечной иногда выглядит и слизистая, сообщила РИАМО специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

Она уточнила. что краснота чаще связана с расширением сосудов конъюнктивы, тонкой оболочки на белке глаза. Дополнительно слизистую раздражает соль в слезах. Состояние усиливают трение глаз, сухой воздух и экран сразу после плача. Если есть склонность к сухости, краснота обычно держится дольше.

«Чтобы быстрее облегчить состояние, помимо холодного компресса, можно аккуратно промыть глаза прохладной водой и обильно использовать увлажняющие капли, предварительно охладив флакон. Также могут помочь охлаждающие маски для глаз», — сказала Козина.

По словам специалиста, в первые минуты важно дать глазам паузу. Подходит прохладный компресс на закрытые веки на 5-10 минут через чистую ткань. Лед напрямую для этого не используют.

По мнению эксперта, помогает посидеть с приподнятой головой и не ложиться лицом в подушку. При сухости используют увлажняющие капли без сосудосуживающего эффекта (искусственная слеза). Экран лучше отложить хотя бы на 20–30 минут.

Как предупредила Козина, трение век руками и особенно ватными дисками усиливает покраснение и может травмировать слизистую. Горячие компрессы сразу после плача тоже не рекомендуются, они могут усилить красноту.

«Сосудосуживающие капли дают быстрый визуальный эффект, но это не вариант на каждый день. Их используют только в крайнем случае, разово, и не закапывают регулярно», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.