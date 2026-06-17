Неврологи Подмосковья предупредили о вреде гаджетов до 3 лет

Неврологи НИКИ детства в Подмосковье в рамках Недели профилактики зависимости от гаджетов 15–21 июня рассказали о влиянии смартфонов на речь и интеллект малышей. Раннее увлечение экранами может привести к задержке речевого развития, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отмечают, что многие родители включают детям мультфильмы, чтобы заняться домашними делами, не задумываясь о последствиях. По словам врачей, использование гаджетов до трех лет становится одной из главных причин задержки речи. Ребенок перед экраном остается пассивным слушателем и не вовлекается в диалог, а значит не учится повторять звуки и строить фразы.

«До трех лет мозг ребенка развивается через сенсорный опыт: малыш должен потрогать предмет, лизнуть его, бросить, услышать звук падения. Только так формируются нейронные связи. Экран планшета плоский и гладкий, он дает лишь зрительную и слуховую перегрузку при полном отсутствии тактильного опыта. В итоге мы получаем детей, которые в три года отлично умеют включать определенное приложение на телефоне, но при этом практически не говорят и не могут построить простое предложение. Разговаривайте с детьми, читайте сказки, пойте песни, играйте в пальчиковые игры — это единственно правильный путь для гармоничного развития ребенка», — разъяснила врач-невролог отделения медицинской реабилитации НИКИ детства Ирина Ристич.

Врачи рекомендуют развивать мелкую моторику с помощью лепки, пазлов и перебирания крупы. По их словам, пролистывание экрана не стимулирует зоны мозга, отвечающие за координацию и артикуляцию. Специалисты также советуют родителям подавать личный пример и ограничивать использование телефона дома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.