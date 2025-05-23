Невролог рассказала, можно ли вылечиться от шизофрении

Одно из главных заблуждений вокруг шизофрении заключается в том, что это заболевание неизлечимо, — это не так, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Шизофрения — одно из самых стигматизированных психических расстройств, с ним связано большое количество мифов, которые представляют людей с таким диагнозом в очень невыгодном свете. Одно из самых распространенных заблуждений: шизофрения неизлечима, а пациенты с этим заболеванием не могут жить самостоятельно. На самом деле, несмотря на то, что шизофрения — хроническое расстройство, она поддается лечению», — сказала Демьяновская.

Она разъяснила, что нейролептики, психотерапия и социальная поддержка помогают контролировать симптомы и добиваться стойкой ремиссии.

«При адекватном лечении примерно 30% пациентов избавляются от психотических симптомов, существенная часть пациентов все еще может их испытывать, но при этом в состоянии работать, учиться, жить самостоятельно», — рассказала невролог.

Демьяновская отметила, что, по мнению многих, люди с шизофренией опасны для окружающих и склонны к насилию. У некоторых людей с этим диагнозом действительно появляется агрессия, и есть данные, что распространенность шизофрении среди преступников, совершивших убийства, составляет около 6%.

«Чаще всего агрессивное поведение проявляется под действием психоактивных веществ. Но куда чаще убийцами становятся люди с расстройством личности (10%) или страдающие алкогольной или наркотической зависимостью (38%). Авторы одного исследования подсчитали, что пациенты с шизофренией становились жертвами преступления в 14 раз чаще, чем инициаторами насилия», — уточнила специалист.

24 мая — Международный день осведомленности о шизофрении. Этот день призван развеять мифы об этом психическом заболевании и напомнить: человек с диагнозом может жить обычной жизнью — работать, общаться, любить. Главное — вовремя распознать симптомы, обеспечить лечение и поддержку.