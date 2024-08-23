Невролог МОНИКИ рассказал о способах профилактики деменции

Деменция — одно из самых распространенных стойких нарушений нервной деятельности, при котором деградируют некоторые функции мозга: мышления, памяти, внимания, координации движений. В основном от нее страдают пожилые люди, но заболеть может взрослый человек любого возраста. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Опасность деменции заключается в том, что у человека снижаются интеллектуальные способности, меняется поведение — оно может стать опасным как для самого пациента, так и для окружающих. Также человек частично или полностью утрачивает возможность обслуживать себя.

«К ранним признакам деменции принято относить ухудшение памяти, апатию, нарушения речи, координации, нарушения целенаправленных движений и действий. Также важно, что в самом начале развития деменции пациент теряет способность критически оценивать свое состояние. Очень важно уделять внимание своим близкими и следить даже за незначительными изменениями в их поведении и образе жизни. Людям старше 65 лет необходимо ежегодно проходить медицинское обследование у невролога и регулярно принимать препараты для профилактики деменции, назначенные врачом. Ранняя диагностика и своевременное обращение к специалисту увеличивает шансы стабилизировать состояние пациента и добиться максимальной эффективности лечения», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин.

В стадии умеренной деменции наблюдаются ярко выраженное снижение словарного запаса, потеря навыков письма и чтения, трудности в узнавании родственников и друзей. Пациентам на финальной стадии заболевания уже необходим круглосуточный уход, качество которого определяет продолжительность их жизни.

«Снизить вероятность развития деменции или отсрочить заболевание можно благодаря поддержке физической, социальной и умственной активностей, соблюдению режима сна и правильному питанию. Также необходимо избегать стрессовых ситуаций, контролировать вес, уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, отказаться от курения, алкоголя и наркотиков. По данным недавних исследований, профилактикой может быть использование в быту двух и более языков — это помогает отсрочить развитие деменции на 4-5 лет. Важно постоянно тренировать мозг и поддерживать память и внимание — решение простых логических задач и тестов, головоломок, кроссвордов, игры в шахматы и шашки будут поддерживать мозг в форме», — отметил руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.