Невролог: каждый третий заболевший энцефалитом рискует остаться инвалидом

Клещевой энцефалит действительно способен вызвать тяжелые и необратимые последствия, вплоть до инвалидности, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В большинстве случаев заразившиеся переносят болезнь в лихорадочной форме. Она протекает как тяжелый грипп, для нее характерна высокая температура, ломота в мышцах, головная боль. После такой формы наступает полное выздоровление без последствий. Но примерно у 20–30% инфицированных развиваются более тяжелые формы — менингеальная или очаговая», – сказала Демьяновская.

Она пояснила, что при очаговой форме вирус проникает непосредственно в ткань головного и спинного мозга, вызывая параличи, парезы (частичную потерю движения), нарушение координации, поражение черепно-мозговых нервов.

«Среди тех, кто перенес очаговую форму энцефалита, риск стойких последствий крайне высок. От 10 до 30% таких пациентов получают стойкие неврологические нарушения: кто-то теряет способность ходить, у кого-то атрофируются мышцы рук, у кого-то развивается эпилепсия», – рассказала невролог.

Демьяновская уточнила, что для клещевого энцефалита в европейской части России смертность составляет около 1–2%, но в некоторых регионах (например, на Дальнем Востоке) она может достигать 20–25% из-за особенностей циркулирующих подтипов возбудителя.

«Поэтому инвалидность после энцефалита — это не миф, а реальный риск. Заболевание не лечится специфическими препаратами — таковых просто не существует, врачи могут лишь поддерживать организм и бороться с симптомами. Именно поэтому профилактика — единственный реальный способ снизить риск катастрофы», – подчеркнула врач.

Каждый год 22 февраля в мире отмечается Всемирный день борьбы с энцефалитом, целью которого является повышение осведомленности людей об этом инфекционном заболевании и способах предупреждения заражения им.

