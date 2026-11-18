Невролог Джангишиев объяснил, почему нельзя списывать деменцию на возраст

Деменция не относится к нормальным проявлениям старения. Нарастающая забывчивость, которая мешает повседневной жизни, требует обращения к врачу, рассказал невролог Хасболат Джангишиев, сообщает RuNews24.ru .

Тревожные признаки — повторяющиеся вопросы, забывание недавних событий, подозрения в краже, трудности с подбором слов. Человек может путаться в лекарствах, привычных маршрутах и оплате счетов.

Ранние изменения позволяют выявить специфические белки в спинномозговой жидкости. Однако пункция и ограниченная доступность анализа мешают широкому применению метода. Ученые изучают и маркеры в крови. Терапия моноклональными антителами имеет скромный средний эффект, риски и строгие критерии отбора пациентов.

«Тем не менее эти препараты способны несколько замедлять течение болезни. В России они пока не зарегистрированы, но исследования ведутся. Таким образом, выявить недуг за десятилетие до клиники сегодня возможно, но такие исследования проводятся преимущественно в научных целях, а не в рутинной практике», — пояснил Джангишиев.

Обследование включает анализы крови и магнитно-резонансную томографию. Врач исключает поддающиеся коррекции причины: дефицит B12, нарушения работы щитовидной железы и другие состояния. По словам невролога, поддерживать когнитивные функции помогает сочетание движения, диеты, умственных занятий, контроля давления и общения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.