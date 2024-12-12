Невролог амбулатории «Бутово Парк» стала лучшим врачом Ленинского округа по итогам голосования

Итоги ежегодного конкурса «Народный доктор Московской области» подвели в региональном минздраве. Победителей выбрали сами пациенты на портале «Добродел». В Ленинском городском округе наибольшее количество голосов было отдано за врача-невролога Видновской клинической больницы Анну Копцеву. На втором и третьем местах — терапевт Александр Рящин из Молоково и главврач перинатального центра в Видном Тамара Белоусова. Об этом рассказали в пресс-службе главы муниципалитета.

«Всего в голосовании за „Народного доктора“ на „Доброделе“ приняли участие 40 000 жителей Подмосковья. 1200 из них — пациенты из Ленинского округа. Больше 21% проголосовавших сделали выбор в пользу Анны Копцевой. У врачей, занявших 2 и 3 места — 178 и 109 голосов соответственно», — уточнили в пресс-службе муниципального образования.

Также сообщается, что по условиям конкурса, голосующие должны были не просто сделать отметку о выборе того или иного специалиста, а оставить содержательный комментарий о том, почему, по их мнению, именно этот доктор достоин победить. Среди отзывов пациентов об Анне Копцевой преобладают сообщения о профессионализме, внимательном отношении к больным, отзывчивости и самоотдаче.

Анна Юрьевна получила медицинское образование в Волгограде. С 2016 года работает в Ленинском округе — сначала принимала в детской поликлинике, затем в амбулатории «Бутово Парк», где ведет прием как детского, так и взрослого населения. По словам специалиста, переехать в Московскую область она решила благодаря действующим здесь мерам социальной поддержке врачей. За время работы в Ленинском округе приняла участие в региональных программах «Земский доктор» и «Социальная ипотека». В 2022 и 2023 годах в составе бригады высококвалифицированных врачей Москвы и Подмосковья была направлена в командировку на Чукотку для осмотра детей в отдаленных территориях региона и направления их на лечение в столицу.

«Очень люблю свою профессию, особенно помогать детям. Самое ценное — это видеть результат своей работы, а также включенность самих пациентов в процесс лечения. После таких приемов всегда хорошее настроение и вера в то, что я выбрала правильный путь», — приводятся в сообщении пресс-службы слова Анны Юрьевны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.